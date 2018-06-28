Gaziantep Sanayi Odası meclis toplantısı yapıldı

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Sanayi Odası (GSO) Haziran ayı meclis toplantısı, meclis ve danışma kurulu üyeleri ile Milletvekili Nejat Koçer'in katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Danışma Kurulu'na geçen Hüseyin Aslansoy, Tuncer Ak, Ömer Özdemir, Memik Zenzirci, Alpaslan Özgüçlü, Mustafa Güvenç, Ramazan Kaplan, Durmuş İşsever, Mustafa Aykut Erkent, Mehmet Kara, Ahmet Bilmez, Erdal Eliş, İbrahim Halil Ekiz, Mehmet Hösükoğlu, Muzaffer Atmaz, Mehmet İhsan Dağdelen ve Mehmet Emin Çalışkan'a, Milletvekili Nejat Koçer, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Başkan Adnan Ünverdi plaket takdiminde bulundu. GSO meclisince 1998 yılında, GSO meclisinde görevi sona eren meclis üyelerinin doğrudan katılımıyla "Danışma kuruluö oluşturuldu. GSO meclisinde görev yapanlar, görev süreleri bitiminde, sahip oldukları deneyimleri ve bilgi birikimleriyle oda çalışmalarına katkıda bulunmaya devam ediyor. GSO Meclis Başkanı Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi'nin önceki dönem meclis üyelerine plaket takdim ederek büyük bir vefa örneği sergilediklerini belirten Koçer, kendisinin de GSO'da uzun zaman görev yaptığını kaydetti.