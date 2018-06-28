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FF 1.Lig takımlarından Adana
spor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Turuncubeyazlı ekip, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sezonun ilk çalışmasını yaptı. Tranfser çalışmalarının devam ettiğini belirten teknik adam Arslan, transferde çok acele etmeyeceklerini belirterek, "Eksiklerimize göre transfer yapacağız"
dedi. ENERJİMİZ TAM FUTBOLCULARIYLA
tek tek tokalaşıp toplantı yapan Arslan, yeni sezon programı hakkında bilgi verdi. Teknik adam, "Çok mutluyuz ve heyecanlıyız" diye konuştu. Başarmak için enerjilerinin var olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Takımın yeterliliği de var. Bu sene güzellikler bizi bekliyor"
diye konuştu. 5 YABANCI OLACAK TAKIMDA
sadece Magaye'nin izinli olduğunu söyleyen Cihat Arslan, "Şu anda kadromuzda 6 yabancı oyuncu var. Biz yola beş tanesiyle devam etmek istiyoruz. Bu konuda başkanımız Bayram Akgül ile görüştüm. Şu ana kadar ikisi iç transfer olmak üzere beş oyuncu ile anlaşma sağladık. Adanaspor'a faydalı olacak isimleri transfer etmek istiyoruz. Oyuncu çöplüğü olmak istemiyoruz"
dedi.