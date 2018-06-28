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Güzellikler bizi bekliyor

spor yeni teknik direktörü Cihat Arslan gözetiminde ilk antrenmanına çıktı. Arslan, gelecek için umutlu konuştu: GÜZEL GÜNLER BIZI BEKLIYOR

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018
Güzellikler bizi bekliyor
TFF 1.Lig takımlarından spor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Turuncubeyazlı ekip, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde sezonun ilk çalışmasını yaptı. Tranfser çalışmalarının devam ettiğini belirten teknik adam Arslan, transferde çok acele etmeyeceklerini belirterek, "Eksiklerimize göre transfer yapacağız" dedi.

ENERJİMİZ TAM
FUTBOLCULARIYLA tek tek tokalaşıp toplantı yapan Arslan, yeni sezon programı hakkında bilgi verdi. Teknik adam, "Çok mutluyuz ve heyecanlıyız" diye konuştu. Başarmak için enerjilerinin var olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, "Takımın yeterliliği de var. Bu sene güzellikler bizi bekliyor" diye konuştu.

5 YABANCI OLACAK
TAKIMDA sadece Magaye'nin izinli olduğunu söyleyen Cihat Arslan, "Şu anda kadromuzda 6 yabancı oyuncu var. Biz yola beş tanesiyle devam etmek istiyoruz. Bu konuda başkanımız Bayram Akgül ile görüştüm. Şu ana kadar ikisi iç transfer olmak üzere beş oyuncu ile anlaşma sağladık. Adanaspor'a faydalı olacak isimleri transfer etmek istiyoruz. Oyuncu çöplüğü olmak istemiyoruz" dedi.
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