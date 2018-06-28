Halisdemir’i işaret diliyle anlattılar

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Silifke ilçesinde düzenlenen 'İşaretimde Şiir Var' isimli etkinlikte, 15 Temmuz kalkışmasının seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir anısına yazılan '30 Kuş' isimli şiir, işaret diliyle anlatıldı. Silifke Halk Eğitim Merkezi'nce verilen 'İşaret Dili Kursu'nda eğitim gören kursiyerlerin yer aldığı etkinlikte, Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Sessiz Gemi' isimli şiirini, Kaymakam Şevket Cinbir'in eşi Hayriye Cinbir okurken, kursiyer Behiye Söndürülmeyecek ise mısraları işaret diliyle anlattı. İkilinin performansı beğeni topladı. Etkinliğin en beğenilen bölümü ise 15 Temmuz kalkışmasının seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir anısına Dursun Ali Erzincanlı'nın kaleme aldığı '30 Kuş' şiirinin okunması oldu. Aslı Yener'in seslendirdiği şiir, Bilge Arıkan'ın işaret diliyle farklı bir anlam kazandı. Şiirin, Türk bayrağı ve asker kostümü kareografisiyle bir araya gelmesi de salondakilere duygusal anlar yaşattı.