Kaybetmek de kazanmak kadar doğal bir süreçtir

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak, bu hafta sonu yapılacak üniversite sınavına girecek adaylarının "sınav kaygısına" karşı neler yapması gerektiğini anlattı. "Kazanamazsam mahvolurum, hayatım biter" gibi düşüncelerin, zihinde yazılan felaket senaryoları olduğunu belirten Arıcak, "Kaygıyı arttırmaktan, performansı düşürmekten başka bir işlevi olmayan bu düşünceleri daha gerçekçi olanlarla değiştirmek sınav kaygısının azalmasına yardımcı olur" dedi.Kaygı ile baş etmenin bir diğer yolunun gevşeme tekniklerini öğrenmek olduğunu vurgulayan Arıcak, "Rahatlama ve gevşeme egzersizleri, sınav öncesinde ya da sınav sırasında yoğun kaygı nedeniyle ortaya çıkan fiziksel belirtilerin giderilmesinde yardımcı olur. Aynı zamanda dikkati olmayı, kaygıya neden olan duygu ve düşüncelerden uzaklaştırarak rahatlama hissi kazanmayı sağlar ve kaygıyı azaltır" diye konuştu.Yetersiz uyku ve dikkatin algıyı olumsuz etkilediğinin altını çizen Arıcak, adaylara şu uyarılarda bulurdu: "Doğru nefes almayı öğrenin, nefes ve gevşeme egzersizlerini sınav anında kaygınızın arttığını hissettiğinizde birkaç dakikanızı ayırarak kullanın. Sınav öncesi uykunuzu iyi alınız. Sınav sabahı mutlaka kahvaltı yapınız ancak çikolata, kahve gibi kafeinli yiyeceklerden uzak durunuz. Kafein kaygıyı tetikler. Size kolay gelen bölümlerden sınava başlayın, takıldığınız soru olursa diğer soruya geçin ve takıldığınız sorunun yanına vaktiniz olursa tekrar dönmek için bir işaret koyun. Acele etmeyiniz ancak zamanı iyi kullanmaya çalışınız."