Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Melih ABİ: Lastik öttüren yaratıkları islah etmek lazım

Melih ABİ: Lastik öttüren yaratıkları islah etmek lazım

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Melih ABİ: Lastik öttüren yaratıkları islah etmek lazım

Ziyapaşa Bulvarı Adana'nın en gözde yerlerindendir.
Ama maganda sürücüler yüzünden burada oturanların huzuru kaçtı.
Sinirler bozuk.
Gecenin 12'sinden kafayı yemiş sürücülerin lastik öttürmesi uykuları kaçırıyor.
Bebekler ağlıyor, hastalar perişan, sinirler gergin.
Manyak ne hakkın var insanları uykusundan etmeye.
Hele hastalar ile bebekleri uykusuz bırakmaya.
Ekiplere de bir çift lafım var.
Yakasına yapışsanıza manyakların.
Aslında bu tür sıkıntılar Adana'nın ana arterlerinde hep var.
Ceza kesmekle önlenemez…
Bağlayın araçlarını kardeşim.

***

ne zaman düzelir?

Saydam Caddesi'nin çilesi ne zaman bitecek?
Esnaf dertli, buraya yolu düşen yaya dertli, hatta sürücüler dertli.
Yol zaten dar.
Bir de park edenler var.
Yolu iyice daraltıyorlar.
Kazılardan sonra yolun yapılmaması, tozun toprağın havaya uçması ayrı bir dert.
Çözüm şart oldu.
İstimlakla yol genişletilmeli.
Yoksa şikayetler bitmeyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Melih ABİ: Lastik öttüren yaratıkları islah etmek lazım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN