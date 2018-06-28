Niğde’ye patates ARGE merkezi

Türkiye'de patates üretiminin üçte birini gerçekleştiren Niğde
'ye önemli bir yatırım daha geliyor. Türkiye'de ilk kez yerli patates tohumunu üreterek, dışa bağımlığı azaltan Patates Araştırma Enstitüsünün başarısı Niğde'ye çok önemli bir yatırım kazandırıyor. Niğde'de kurulacak olan Türkiye'nin patates konusunda en büyük AR-GE Merkezi ve Laboratuvar kompleksinin yapımı için düğmeye basıldı. İHALE SÜRECİ BAŞLADI
AR-GE Merkezi ve Laboratuvar kompleksinin Niğde'ye yapılması için, ihale sürecini başlattıklarını söyleyen AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin "Patateste şimdiye kadar yapılan en büyük kamu yatırımı. İlimize kurulan bu kompleksle patateste yaşanan birçok problem, yapılacak AR-GE çalışmaları ile çözüme kavuşacak. Bu yatırım ayrıca Niğde'nin bir bilim ve sanayi şehri olması için atılan en önemli adımlardan biri olacak. Niğde'mize ve tüm tarım sektörüne hayırlı uğurlu olsun" dedi. YERLİ VE MİLLİ
Niğde, Türkiye'nin en çok patates üreten ili olması yanında patateste yerli ve milli tohumların üretim merkezi haline de geldi. Niğde Patates Enstitüsü tarafından üretilen yerli ve milli tohumlar patates tohumlarında dışa bağımlığın önlenmesi açısından çok önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.