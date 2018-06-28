Nitelikli aile sağlığı merkezi hizmete açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Şehitkamil İlçe Belediyesi tarafından 29 Ekim Mahallesi'ne yapılan Aile Sağlığı Merkezi hizmet binası tamamlanarak vatandaşların hizmete açıldı. Merkezde aynı anda 5 doktor tarafından vatandaşlara hizmet verilecek. Vatandaşlar, "Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Artık uzak mesafeye gitmeye gerek kalmadı" dediler.Aile Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Onur Erdoğan, "Yeni hizmet binamız çok güzel oldu. Hem bizim için hem de hastalarımız için uygun ve ferah bir ortam oluşturuldu. Hastalarımız rahat bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanırken, bizler de çok rahat bir çalışma ortamında sahip olduk. Şehitkamil Belediyesi ailesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.