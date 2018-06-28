Rektör Suat Günsel’e yeni şampiyonlukların sözü verildi

Y
akın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Kanada'da düzenlenen RoboCup 2018 Robot Dünya Fubol Kupası'nda, şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi
Robot Futbol Takımı ekibini kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik etti. Makamında gerçekleşen ziyarete Mütevelli Heyeti başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel de katıldı. D
r. Suat İ. Günsel, dünyanın önde gelen üniversitelerinden olan rakiplerini geride bırakarak namağlup dünya şampiyonluğuna ulaşma başarısından dolayı tebrik etti. GÜNSEL,
2050 yılında Robocup organizasyonu ile FIFA tarafından organize edilecek olan 2050 Dünya Futbol Kupası'nda takımın yer alınması için ekibin yapay zeka çalışmalarını daha da artırarak devam etmesini istedi. ROBOT
futbol takım kaptanı Ersin Aytaç da ekip arkadaşları adına kabulde yaptığı konuşmasında, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel'e, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarına 10 yıldır verdiği destek için teşekkür ederek daha büyük başarılar elde etmek için çalışmaya devam edecekleri ve 2050 hedefini gerçekleştirmek için çok çalışacaklarının sözünü verdi.