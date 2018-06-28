Silifke’de okuma yazma öğrenenler sertifikalarını aldı

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Silifke ilçesinde okuma yazma seferberliği kapsamında düzenlenen okuma yazma kurslarını bitiren kursiyerlere belgeleri verildi. Kaymakam Şevket Cinbir, ilçede okuma yazma bilmeyenin kalmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Silifke Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 1'nci kademe okuma yazma kursları tamamlandı.Kursların bitmesi nedeniyle Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törene Kaymakam Cinbir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, kursiyerler ve aileleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Çiftçi, yetişkinlere yönelik başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında ilçede 39 birinci kademe kurs açıldığını belirtti. 319 kursiyerin katıldığı kurslardan 146 kursiyerin okur-yazarlık belgesi almaya hak kazandığı ifade eden veren Çiftçi, kurslarda başarılı olan herkese teşekkür etti. Kaymakam Cinbir'in eşi Hayriye Cinbir ise 'Çocuk eğitiminde ödül ve ceza' konulu sunum yaptı. Eğitimin ailede başladığına dikkat çeken Hayriye Cinbir, "Biz eğitimciler, annelerimizin de eğitilmesine çok önem veriyoruz. Çünkü anne eğitimli olursa o aile de eğitimli olur" dedi. Kaymakam Cinbir, başarılı kursiyerlerin belgelerini verdi. Cinbir, yaşları ilerlemesine karşın okuma yazma öğrenme fırsatı bulamayan bireylere okuma yazma zevkini tattırmanın çok önemli olduğunu kaydetti.