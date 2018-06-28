Uyuşturucu tacirlerinden akıl almaz yöntem

Adana
'da şehirlerarası nakliye yapan ve Mardin'den kente gelen bir kamyondan şüphelenen polis, ev eşyası yüklü olan aracı durdurdu. Kamyonun kasasındaki deri koltukların kolçak kısmında özel olarak yapılan zulalardan tam 15 kilo 650 kilo esrar çıktı. Olayla ilgili biri çocuk 2 kişi tutuklanırken, zehir tacirlerinin narkotik detektör köpeklerine karşı önce gres yağı sürdükleri uyuşturucu paketlerinin üzerini de köpükle kapattıkları belirlendi. MARDİN'DEN ADANA'YA SEVKİYAT
Mardin'den Adana'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez ilçe Sarıçam bölümünde kalan İncirlik Park Alanı'nda bir uygulama noktası oluşturdu. Şehirlerarası nakliyede kullanılan ve kasasında ev eşyası olduğu tespit edilen bir kamyondan şüphelenen polis, söz konusu aracı durdurdu. DERİ KOLTUKTAN 'ESRAR' ÇIKTI
Ekipler, narkotik dedektör köpeği 'Şans'ın da yardımıyla kamyonun kasasındaki eşyalar arasında kapsamlı bir arama yaptı. Şans, deri koltuklara tepki verince aramalar da bu yöne yoğunlaştı. Yapılan incelemelerde; deri koltukların kolçak kısmında özel olarak yapılan zulalardan 20 ayrı paket içerisinde tam 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Zehir tacirlerinin polise yakalanmamak için aldığı önlem de dikkat çekti. Buna göre zanlıların, olası bir polis kontrolünde narkotik detektör köpeklerinin koku almasını engellemek için poşete sardıkları uyuşturucunun üzerine gres yağı döktüğü, sonrasında da bunu zulaya yerleştirip, üzerlerine de köpük koydukları ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak 45 yaşındaki İ.G. ile yanında bulunan 16 yaşındaki oğlu Ö.G. gözaltına alındı. Zanlılar, ev eşyası taşıdıklarını uyuşturucudan haberleri olmadığını söyledi, ancak her ikisi de tutuklandı. Operasyonu değerlendiren Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.