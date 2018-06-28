Veteriner Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi

YAKIN
Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreni Büyük Kütüphane Salon 4'de gerçekleşti. Törene Veteriner Dairesi Müdürü Hüda Hüdaoğlu, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Umut Sayılı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Yakın Doğu Üniversitesi
Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı. Dekanı Prof. Dr. Esendal, "Her alanda ilkeli, başarılı, bir ilki edinen ve gelenek haline getiren üniversitemizin Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel'in engin vizyonu, öngörüsü ve girişimciliğinin bir eseri olarak 2 kasım 2009 tarihinde açılan ve ilk öğrencilerini alan Yakın doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi 1 yıllık İngilizce Hazırlık okulu sürecinin ardından 20 Eylül 2010 tarihinde ülkenin, adanın, Türkiye'nin ve bulunduğumuz coğrafyanın ilk ve tek özel veteriner eğitim kurumu olarak meslek eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır" dedi.