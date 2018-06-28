Yıldız, yunus timlerini ve bekçileri denetledi

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, merkez Seyhan ilçesinde görevli yunus timlerinin asayiş uygulamasını ve Seyhan İlçesi Yarbaşı Polis Merkezi'nin sorumluluk alanında görev yapan bekçileri denetledi. Seyhan ilçesine bağlı Güneykuşak Bulvarı Regülatör köprü civarında asayiş uygulaması yapan yunus timlerini denetleyen Yıldız, bir süre uygulama noktasında kalarak buradaki çalışmaları izledi.Daha sonra Yarbaşı Polis Merkezi Amirliğine geçen Selami Yıldız, sorumluluk bölgesinde görevlerini yapan çarşı ve mahalle bekçilerini de denetledi. Selami Yıldız, gece boyunca görev yapacak bekçilere dikkatli olmalarını istedi. Müdür Yıldız, esnaflara yapılan asayiş, terör ve trafik uygulamalarının vatandaşların huzuru ve selameti için yapıldığını belirtti ve onlara hayırlı işler dileğinde bulundu.