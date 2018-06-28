Yumurtalık’ta uçurtma sörfü başlıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi
'nin ana sponsorluğunda 29 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında organize edilen 4. Yumurtalık Kiteboard Festivali'nde ünlü sporcular Haylazlı sahilinde rüzgar ve dalgalarla dans edecek. Temiz denizin sembolü Mavi Bayraklı plajlarıyla turizmde yıldızı parlayan Adana
'nın Yumurtalık ilçesi, en popüler ekstrem sporlardan kiteboard tutkunlarının nefes kesen yarışlarına sahne olacak. HAZIRLIKLAR TAMAM HAYLAZLI
sahilinde 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında organize edilen 4. Yumurtalık Kiteboard Festivali'nde yüzü aşkın sporcu katılacak. Adana'nın ve Yumurtalık'ın sportif anlamda tanıtımına büyük katkı sağlayacak festivalde, Aarhus Dünya Şampiyonası
'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular da belirlenecek. Yumurtalık Kiteboard Festivali
'nde dereceye giren sporculara, kupa ve madalya verilecek.