2 aylık Esma’nın katili “kastım yoktu” dedi

Adana
'da
elektrikli bisiklete tekme atarak 2 aylık bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen Abdülkerim Başak'ın(19) "Kasten öldürme ve basit yaralama" suçlarından ömür boyu hapis ve 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Abdülkerim Başak, sırasında alkollü olduğunu ancak tekme atarken kastının olmadığını söyledi. TEKME ATTI
Olay 2 Mart günü merkez Yüreğir ilçesinde Yeşilbağlar Mahallesi ile İbrahim Tatlıses Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre Abdülkerim Başak arkadaşlarıyla birlikte alkol almaya başladı. Sarhoş olan Başak akraba ziyareti sonrası evlerine gitmek için elektrikli bisikletle yoldan geçen Suriye uyruklu Muhammed El Mansur'a tekme attı. Muhammed El Mansur (23) direksiyon hakimiyetini kaybedince bisiklet devrildi. Bisikletin arkasında oturan anne Zeynep Mahruk'un (19) kucağındaki 2 aylık bebek Esme El Mansur kafasını asfalt zemine çarptı. Abdülkerim Başak kaçarken, bebek yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ve hakkında 2 ayrı suçtan dava açıldı. Bebeğin künt kafa travmasına bağlı öldüğü belirtildi. "KASTIM YOKTU"DEDİ
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, olay sırasında arkadaşıyla alkol aldıklarını anlatarak, " Yolda giderken şakalaşıyorduk. Arkam dönüktü. İsmail bana tekme attı. Yola çıkınca motor üzerime doğru geldi. Kendimi geri çekmek isterken ayağım değdi. Kadını ve çocuğu görmedim. Suriyelilerden gıcık aldığımı söylemedim. Pişmanım" diye konuştu. Ölen bebeğin babası Muhammed El Mansur, sanığın kasti tekme attığını söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Başak'la ilgili yaş raporu aldırılmasını kararlaştırıp, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.