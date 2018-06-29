60 yeni belediye otobüsü Adanalıların hizmetinde

Adana
Büyükşehir Belediyesi, 38 milyon liralık yatırımla toplu taşıma filosunun gücüne güç kattı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, TEMSA
Genel Müdürü Hasan Yıldırım, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, belediye meclis üyeleri ve bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldığı törende TEMSA Genel Müdürü Yıldırım, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne 2018 yılı içerisinde 10 adet elektrikli otobüs teslim edeceklerinin müjdesini verdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, törende yaptığı konuşmada, "TEMSA, Adana'nın haklı gururu, yüz akı, ulaşmayı hedeflediğimiz Türkiye'nin önemli bir üretim merkezidir. Yurt dışı gezilerimizde TEMSA otobüslerini görüyoruz ve bir Adanalı olarak bunun sevincini yaşıyoruz. TEMSA dünyada otomotiv sektöründe ayrıca kendi markasını kendisi üreten ve sürdürülebilir hale getiren 2 ya da 3 fabrikadan birisi'' dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerinin daha konforlu ve hızlı ulaşımını önemsediklerini, otobüs üretimindeki yerlilik oranı en yüksek, konforu en iyi olanı tercih ettiklerini belirten Başkan Hüseyin Sözlü, "Adana Buyukşehir Belediyesi olarak 2018 yılı itibarı ile TEMSA'dan 60 adet 2018 model Avenue LF plus otobüsleri filomuza kattık. Bu otobüslerde yeni teknolojilik imkanlar kullanılmış olup araçların her turlu teknik verilerini anlık olarak cep telefonu ve bilgisayarlardan takip etme imkanımız olacak" diye konuştu.