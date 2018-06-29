Adana’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Adana
polisi, kent genelinde son bir yılda yaptığı operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe indirdi. Şok baskınlarda gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 930 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençliğimizi ve geleceğimizi çalan uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde düzenlediği operasyonlarda, son bir yılda 4 bin 8 kişiyi yakaladı. Yapılan baskınlarda ise 1 ton 538 kilo esrar, 464 kilo 553 gram eroin, 1 kilo 36 gram kokain, 3 bin 306 kök hint keneviri, 1 kilo 373 gram metanfetamin ele geçirdi. Ekipler ayrıca operasyonlarda 1 milyon 670 bin uyuşturucu haplara el koydu. Yakalanan 4 bin 8 şüpheliden 930 kişi cezaevine konulurken, 486 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göreve geldiği 1 yıllık sürenin ardından uyuşturucuya ayrı bir önem verdiklerini belirten, Selami Yıldız, "Gençliğimizi geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.