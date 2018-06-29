Antep Peyniri ve Muskası tescillendi

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Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden Antep Muskası ve Antep Peynirinin coğrafi işaret tescil belgesini alarak, bu alandaki tescilli ürün sayısını 8'e çıkardı. Eşsiz mutfak kültürüyle ünü sınırları aşarak UNESCO tarafından dünya Gastronomi kenti ilan edilen Gaziantep, coğrafi işaret tescil belgeli ürün sayısında da rekora koşuyor. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdindeki girişimler sonucu Antep Muskası ve Antep Peynirinin, coğrafi işaret tescil belgesini aldıklarını açıkladı. Akıncı, Antep Peynirinin 'Menşe', Antep Muskasının ise 'Mahreç' işaretiyle TÜRKPATENT Kurumu tarafından korunmak üzere tescil edildiğini kaydetti. Medeniyetlerin beşiği Gaziantep'in asırlık lezzetleri Antep Peyniri ve Muskasının Coğrafi İşaret Tescil Belgesini alarak, kentin marka değerleri arasına yenilerini katmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akıncı, "Marka zenginlerimiz arasına giren yeni ürünlerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Temel gayemiz şehrimizin değerlerine sahip çıkmak ve onları gelecek nesillere taşımak" dedi.