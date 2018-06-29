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Bu davanın hizmetinde olmak benim için onurdur

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Bu davanın hizmetinde olmak benim için onurdur
Milliyetçi Hareket Partisi () 3. sıra milletvekili adayı , 'da yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 27. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı olması temennisinde bulundu. Seçim kararı alınmasıyla birlikte Adana'yı karış karı gezen Öztok, verdikleri destekten dolayı vatandaşlara, parti teşkilatına ve dava arkadaşlarına teşekkür etti. 24 Haziran seçimlerinde Adana'dan milletvekili seçilen siyasi partilerin milletvekillerini kutlayan Cahit Öztok, "Halkımızın hür iradesi sandığa yansımıştır. Mensubu bulunduğu siyasi partiden Adana milletvekili seçilen tüm arkadaşlarımı kutluyorum, yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ülkemiz, milletimiz ve Adanamız için faydalı çalışmalar yapacaklarına inancım tamdır" şeklinde konuştu.
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Bu davanın hizmetinde olmak benim için onurdur
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