Çocuk Akademisi mezunlarını verdi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Akademisi yılsonu gösterisi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün katılımıyla gerçekleştirildi. 5-10 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimlerine, el-motor becerilerine ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanan Adana Büyükşehir Belediyesi Ali Akbulut Çocuk Akademisi'nin ilk mezunları verdi. Akademide öğrenim gören çocukların İstiklal Marşı'nı okumasıyla başlayan törende konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy, yılda 15 bin öğrencinin lise ve üniversite sınavlarına hazırlık için ücretsiz eğitim aldığı, 70 bin çocuğun ücretsiz spor eğitimi aldığı, 5 bin ev hanımı ve öğrencinin sanat eğitimi aldığı, eğitim ve spor hizmetlerine ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Ali Akbulut Çocuk Akademisi'ni kente kazandıran Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü yaptığı konuşmada aydınlık Türkiye'yi inşa edecek Türk çocuklarının eğitimine ve gelişimine katkı sunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken "Çocuklarımızın başarısı bizim başarımızdır" dedi. Yıl sonu gösterisi akademide öğrenim gören çocukların renkli gösteri ve hazırladıkları etkinliklerle devam ederken Başkan Sözlü, çocukları gösteri sonuna dek büyük bir keyifle izledi.