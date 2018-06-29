Down sendromlu Buse hayal etti babaanne gerçekleştirdi

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'da, en büyük hayali gelinlik giymek olan down sendromlu Buse Ergüler, düzenlenen temsili düğünde gelinlik giyip doyasıya eğlendi. Erzin ilçesine bağlı Yoncadüzü Mahallesi'nde babaannesiyle birlikte yaşayan Buse Ergüler'in en büyük hayali gelinlik giyerek düğün yapmaktı. Buse'nin hayalini gerçekleştirmek isteyen babaanne Lütfiye Erfüler, Buse için temsili düğün töreni hazırladı. Erzin Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Erzin Belediyesi'nin katkılarıyla Buse'nin hayali Yoncadüzü Ortaokulu'nun bahçesinde gerçekleşti. Doğduğundan beri Buse'ye annelik yapan babaanne Lütfiye Ergüler, "Buse'ye yaklaşık 1 yaşından beri ben bakıyorum ve onu hiç yanımdan ayırmadım. Kalp rahatsızlığı nedeniyle doktora götürdüm, 'çok fazla yaşayamaz' denildi" dedi. "Buse 'anne ben gelinlik giymek istiyorum' deyince konuyu Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci'ye ilettim" diye konuşan Ergüler, "Kaymakamımız isteğimizi geri çevirmedi ve Buse'm bu mutluluğu bugün burada yaşadı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Hayalleri gerçekleşen Buse, düğün törenine katılan akrabaları ile gece boyunca eğlendi.