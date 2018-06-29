Evini kiraya verdi başına gelmeyen kalmadı

Osmaniye
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77 yaşındaki emekli öğretmen Halil Aydın
, kiraya verdiği evi yüzünden mahkemelik oldu. Emekli öğretmen para cezası aldı, kiracısından dayak yedi, kira parasını alamadı, evinden çıkaramadığı kiracısı ise evi bir başkasına kiraladı. Emekli öğretmen Halil Aydın, Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir sitede bulunan evini 2016 yılında lokanta işletmeciliği yapan S.M.'ye kiraya verdi. Aydın, aylık bin 200 TL'lik kira bedelini önce her ay düzenli şekilde aldı. S.M. iddiaya göre daha sonra Halil Aydın'a kira parasını ödememeye başladı. Bunun üzerine Halil Aydın kiracısını evden tahliye etmek için mahkemeye müracaat etti. Ancak mahkeme yasal kira süresi bitmediği için Aydın'ın davasını kabul etmediği gibi mahkeme masrafları olan 730 TL'nin de kiracısına ödenmesine karar verdi. Bir süre sonra kiracısı ile konuşmaya giden Halil Aydın iddiaya göre S.M. tarafından darp edildi. Rapor alıp polise şikayette bulunan Aydın evinden çıkaramadığı kiracısı S.M.'nin evi başka birine kiraladığı haberini alınca şoke oldu.