Hatay’da iki imza birden

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatay
spor transferde hareketli günler geçiriyor. Bordo-beyazlı ekibin sportif direktörü Gökhan Zan, Giresunspor'la yolları ayrılan Dmytro Korkishko ve iç transferde Soner Örnek ile anlaşma sağladı. Zan, 28 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Korkishko'nun 1 Temmuz'da takımın Erzurum'da gerçekleştireceği kampa katılacağını ve orada resmi sözleşmeyi imzalayacağını belirtti. BİR YILLIK SÖZLEŞME
Kanat
oyuncusu Korkishko'nun takıma güç katacağını aktaran Zan, hedeflerine emin adımlarla ilerleyecek kadroyu kuracaklarını ve Hatayspor taraftarına yeni zaferler armağan edeceklerini kaydetti. Diğer yandan sergilediği performansla takımın 1. Lig'e çıkmasında kilit rol oynayan Soner Örnek ile de 1 yıllık daha anlaşmaya varıldı.