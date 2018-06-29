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’da iki imza birden

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen spor, Dmytro Korkishko ve Soner Örnek ile anlaşmaya vardı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden spor transferde hareketli günler geçiriyor. Bordo-beyazlı ekibin sportif direktörü Gökhan Zan, Giresunspor'la yolları ayrılan Dmytro Korkishko ve iç transferde Soner Örnek ile anlaşma sağladı. Zan, 28 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Korkishko'nun 1 Temmuz'da takımın Erzurum'da gerçekleştireceği kampa katılacağını ve orada resmi sözleşmeyi imzalayacağını belirtti.

BİR YILLIK SÖZLEŞME
Kanat oyuncusu Korkishko'nun takıma güç katacağını aktaran Zan, hedeflerine emin adımlarla ilerleyecek kadroyu kuracaklarını ve Hatayspor taraftarına yeni zaferler armağan edeceklerini kaydetti. Diğer yandan sergilediği performansla takımın 1. Lig'e çıkmasında kilit rol oynayan Soner Örnek ile de 1 yıllık daha anlaşmaya varıldı.
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Hatay’da iki imza birden
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