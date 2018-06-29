III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kongresi

Yakın Doğu Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi'ne katılarak sözlü sunum bildirileri sundu. Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen bilgi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerden etkilenerek bilgi merkezlerinde yaşanan değişim, dönüşüm sürecinin ele alındığı kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri bilgi ve belge yönetimi hakkında sundukları bildirilerle kongreye damga vurdu. Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki öğrencileri, akademisyenleri, uygulamacıları ve ilgili meslek paydaşlarını, bu alana ilgi duyan birey ve kuruluşları bir araya getirerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarına olanak sağlamayı amaçlayan kongrede, Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf öğrencilerinden Ahmet Enes Güngördü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. Sınıf öğrencisi İpek Canyakanlar, 'Sağlık Okuryazarlığının Sağlık Bilimleri, Bilgi Belge Yönetimi Bilimi ve Onların Uygulama Alanları ile İlişkisi' adlı sunum ve bildiri sundu.