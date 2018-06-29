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İlk kez katıldıkları yarışlarda ikinci oldular

Giriş Tarihi: 29.6.2018
İlk kez katıldıkları yarışlarda ikinci oldular
Merkez Atatürk Anadolu Lisesi erkek takımı, 5 aylık kısa bir zamanda hazırlanıp katıldıkları Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldular. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Şubesi tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası Samsun'da yapıldı. 20 ilden, 397 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmalar; küçükler, yıldızlar, genç A ve genç B kategorilerinde düzenlendi. Yarışmada, Osmaniye Atatürk Anadolu Lisesi kız takımı 5'inci olurken erkekler ise gençler kategorisinde 5 aylık çalışmayla 2'ncilik derecesini elde ettiler.
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İlk kez katıldıkları yarışlarda ikinci oldular
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