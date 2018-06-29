İşkenceci kocanın mahkeme ifadesi kan dondurdu

Mersin
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geçtiğimiz yıl kaldığı yarı açık cezaevinden izinli çıkıp 10 yıllık eşi Gündüz Y.'yi 8 yaşındaki kızı E.Y.'nin gözü önünde elini ve ayaklarını bağlayarak işkence yaptığı iddia edilen Düzgün Ali Y. ilk duruşmasındaki ifadesiyle kan dondurdu. Tutuklu sanık ifadesinde eşine önce tokat attığını daha sonra ise kemerle işkence ettiğini, kayna suyu ise yanlışla döktüğünü iddia etti. Ayrıca eşinin bağırmaması için ağzını, ellerini ve ayaklarının bantladığını söyledi. Kocası tarafından şiddet uygulanan Gündüz Y. "Önce tokat attı, sonra kemerle vurdu. Beni odadan çıkarırken de kemerle boğazımı sıktı ve öldürmeye kalktı. Sonra ellerimi, ayaklarımı ve ağzımı koli bandıyla bağladı. Ardından su kaynatıp üzerime döktü. Sabaha kadar devam ettib En ağır cezayı almasını istilorum" dedi. 8 yaşındaki E.Y. de babasının annesine şiddet uyguladığını, kendisini de ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine, dosyanın ise ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.