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Kalp check-up’i hayat kurtariyor

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Kalp check-up’i hayat kurtariyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, kalp damar hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını bu nedenle düzenli aralıklarla yaptırılacak kalp checkup'ı sayesinde, ani ölüme yol açabilecek sorunların önlenebileceğini ifade etti. Kalp damar hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Kemal, birçok kalp damar hastalığının erken tanı ve yaşam şekli değişikliği ile kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Düzenli checkup yaptırmanın erken tanıdaki önemine değinen Kemal, kalp damar hastalıklarının erkeklerde kadınlara göre daha erken yaşta ortaya çıktığını belirtti.
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Kalp check-up’i hayat kurtariyor
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