“Kıyıpark ‘Millet Bahçesi’ gibi hizmet verecek”

Adana
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Merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, inşaatı büyük bir hızla devam eden ve 130 bin metrekare alanla Yüreğir'in en büyük parkı olan Kıyıpark'ın tamamlandığında "Millet Bahçesi" gibi hizmet vereceğini söyledi. Başkan Çelikcan, "Kıyıpark'ın içerisinde su kayağı tesisi, yüzer sahne, marina amfi, optimis marina, yelken kulübü, ahşap iskele, kır kahvesi, emekli ve engelli evleri, festival alanları, seyir terasları ve deniz feneri olacak" dedi. 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanacak olan Kıyıpark'ın "Millet Bahçesi" gibi hizmet vereceğini belirten Başkan Çelikcan, "Geçtiğimiz yıl yıl sonbahar ayında ihalesini yaptığımız Kıyıpark projesi hükümetimizin programında da olan "Millet Bahçesi" projesi gibi hizmet verecek. 130 bin metrekare olan bu alanı Orman Bölge Müdürlüğümüzle görüşerek tahsisini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Buradan her yaştan insan faydalanacaktır" dedi.