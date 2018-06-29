“Kıyıpark ‘Millet Bahçesi’ gibi hizmet verecek” Kıyıpark inşaatının rekor bir hızla sürdüğünü belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, “Burası Millet bahçesi gibi hizmet verecek. Her yaşta insan faydalanabilecek” dedi

Giriş Tarihi: 29.6.2018