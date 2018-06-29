Laf değil, jet hızıyla icraat

24 Haziran seçimlerinde Adana
'da ilçe, köy köy, mahalle mahalle, sokak gezerek sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu icraatlarına jet hızıyla başladığı ortayı çıktı. Bakan, Karataş İlçesi bölgesindeki seçim çalışmaları sırasında kendisinden oyun parkı, spor aletleri ve basketbol potası isteyen vatandaşların isteklerini seçim bitmeden yerine getirdi. Vatandaşlar, isteklerini hemen yerine getiren Bakan Sarıeroğlu'na teşekkür etti. ÇÖZÜM ÜRETTİ
Milletvekili adayı olduktan sonra topuklu ayakkabıları çıkarıp, spor ayakkabıları ile sahaya inip vatandaşların sorunlarını çözeceğini söyleyen Bakan Jülide Sarıeroğlu, dediğini de yaptı. Seçim süresince gece gündüz sahada olan Bakan, çok sayıda vatandaşın sosyal güvenlikle olan sorunlarını anında çözüme kavuşturdu. Sarıeroğlu, Karataş İlçesi'nin Yemişli, Tuzla, Çakırören'de vatandaşların oyun parkı, basket potası ve spor aletleri istekleriyle karşılaştı. ÇOK SEVİNDİLER
Bakan Sarıeroğlu, vatandaşların istekleri anında gündemine alarak çocuk oyun parkı, basket ve spor aletlerini mahallelere kurdurttu. İsteklerinin kısa sürede yerine gelmesine sevinen vatandaşlar, oyun parkının önünde fotoğraf çektirip, " İsteklerimizin bu kadar sürede yerine getirilmesine inanamadık. Bakanımız vaad değil, icraat yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Seçimden zaferle çıktıklarını söyleyen Sarıeroğlu, " Biz laf değil, iş üretiyoruz. Hizmet etmek ve hemşerilerimize layık olmak için çok çalışacağız" dedi.