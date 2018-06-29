Melih ABİ: Sigara içmek sürücüye ne zamandan beri serbest

BUGÜN NELER OLDU

Özel Halk Otobüsleri sürücüleri kral gibi. İstediklerini yaparlar, dururlar kalkarlar. Büfeden sigara alır, otobüsün içinde de tüttürürler. Onlara her şey serbest. Dedik ya kraldırlar. Şikayet edildiklerinde cazgırlık yaparlar. Şehit annesine yapılan saygısızlık sıcaklığını korurken hem de. Tarsus'tan geldi şikayet. Hamile bir kadın. Özel Halk Otobüsüne biniyor. Şoför sigarasını yakıyor. Hamile kadın rahatsız oluyor. Sürücüyü sigarayı söndürmesi için uyarıyor. Kral şoför aldırış etmiyor. Otobüsteki sigara içilmez yazısına rağmen hem de. Yine bir başka özel halk otobüsü. Bu defa sürücünün sigarası bitmiş. Tekel bayisinin önünde durup sigara alıp açıp içmeye başlamış. Hamile kadın yolcu sürücüyü yine uyarmış. Kral şoför hamile kadını azarlamış; "Bana ne hamileysen" Ey kooperatif yöneticileri neredesiniz? Verin şu adamın teskeresini. Bir daha şoförlük yaptırmayın. Önce insana saygıyı öğretin. Sonra da hamilelere nasıl davranılacağını. İki aracın da plakası bende. Kooperatif yöneticileri isterse vereceğim. Böylece hassasiyetlerini ölçmüş olacağım. Balık baştan mı kokmuş anlarız şimdi. Bekliyorum…