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Oğluna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 29.6.2018
'da çocuğuna balkonda şiddet uyguladığı iddia edilen baba gözaltına alındı. Hatay Valiliği özel bir TV kanalının ihbar hattına gönderilen ve "Bu nasıl baba" başlığı ile yayınlanan aile içi şiddet görüntüleriyle ilgili harekete geçti. Emniyet güçleri, 12 yaşındaki çocuğuna şiddet uygulayan ve bir süre önce eşinden boşanan S.Ç.'yi gözaltına aldı. Babaannesinin yanında kaldığı öğrenilen çocuk, psikolog ve sosyolog eşliğinde bilgi verdi. Gözaltına alınan baba sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Oğluna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı
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