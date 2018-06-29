Öğrenciler ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti

Adana
'nın
Karataş ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu ve Hacı Şerafettin Işık Anadolu Lisesi'nde okuyan 60 öğrenci Afrin'de görev yapan güvenlik güçlerine manevi destekte bulunmak amacıyla Karataş İlçe Jandarma Komutanlığına bir ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanlığı personelince karşılanan öğrencilere önce kışla gezdirildi daha sonra jandarma personelinin kullandığı silah ve teçhizat ile Olay Yeri İnceleme Timi ve kriminal malzemeler ile Trafik Timi araçları tanıtıldı. Devriye araçlarına binen öğrencilere, ekiplerin olaya nasıl müdahale ettiği gösterildi.