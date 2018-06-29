Polis boğulmalara karşı broşür dağıttı

Osmaniye
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polis, serinlemek için dere yataklarına ve sulama kanallarına giren gençleri, boğulma olaylarına karşı broşür dağıtarak uyardı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, havaların sıcak geçmesiyle birlikte tehlikelere aldırmayıp Karaçay Dere yatağına giren genç ve çocuklara, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığınca hazırlatılan "Boğulmalara karşı alınacak tedbirler" başlıklı broşürlerden dağıttı. Sözlü olarak ikazlarda da bulunan görevliler, ayrıca ekip otosundan "Sizlerin can güvenliği bizler için önemli" diyerek anons yaptılar.