Sırrıberk ARSLAN: Edelerimin mesajını iyi okuyun

Allah'a şükürler olsun ki Türkiye genelinde birkaç densizin münferit ve şahsi olaylarının dışında huzur ve güven için bir demokrasi sınavını daha geride bıraktık. Ben başta Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürümüz Doğan İnci
olmak üzere emeği geçen tüm kamu görevlilerine seçim kampanyası süresince ve seçim günü Kahramanmaraş
lılara bu seçimin huzur ve güven içinde geçmesini sağlayacak tedbirler aldıkları için milyonlarca defa teşekkür ediyorum. Gelelim Kahramanmaraş için seçimin analizine. Kimsenin alınmasına darılmasına gerek yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın seçilmesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Edelerim, Reis'e olan bağlılığını ve sevgisini yine çıkan sonuçlarla ortaya koydu. AK Parti
'nin milletvekilliğine gelince Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi ortaya çıkan sonuçla sessiz bir devrim yaparak partiye bir balans ayarı yapılmasına Kahramanmaraşlı AK Partililerde katıldı.7 olan milletvekili 6'ya düştü. Hatırı sayılır bir oy kaybı var. Neticelere hangi açıdan bakarsanız öyle görürsünüz, ancak Kahramanmaraş AK Parti'deki bu kaybı şöyleydi-böyleydi-ittifaktı gibi bahanelerin arkasına sığınılmasında gerek yok. Kahramanmaraş'ta başta Genel Başkan yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal
olmak üzere parti teşkilatı bu sonuçlardan seçmenin verdiği dersi iyi anlamalıdır. Mahir Ünal
ve il-ilçe teşkilatları Kahramanmaraşlı Ak Parti seçmenin verdiği mesajı doğru okumak zorundalar. Çünkü bu mesaj direk olarak partiyedir. AK Parti Kahramanmaraş'ta milletvekili kaybetmiştir. Oy kaybetmiştir. Erdoğan'a 'evet'
diyenler AK Parti'ye 'hayır'
demiştir. Kahramanmaraşlı Ak Parti seçmeni Sayın Erdoğan geldiğinde mahşer yerine döndürdüğü meydandaki coşkuyu AK Parti Milletvekilliği seçimde göstermemiş olmasının neden ve nedenlerini Mahir Ünal
ve AK Parti'nin il ve ilçe teşkilatları bunun muhasebesini iyi yapmalıdırlar. Çünkü hükümetinde Bakanlık- Başbakan yardımcılığı, Komisyon başkanlıkları verilmiş, parti de grup başkanlığı, son olarak da genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü gibi bir görevin tevdi edildiği Kahramanmaraş'tan Ankara'ya bırakın vekil sayısının düşmesi vekil sayısı artırılarak Reis'inin karşına çıkılması daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Kahramanmaraş halkı Allah razı olsun üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiş Sayın Erdoğan'a desteğini esirgememiştir.
Kahramanmaraşlı AK Partinin yerel bazdaki bir şeylerinden haklı olarak rahatsız olduğu için bu rahatsızlığını Reis'lerine AKP'ye olan desteklerini biraz çekerek göstermişlerdir. Reis balkon konuşmasında Türkiye'den Ak Partiye verilen bu mesajı aldığını belirtmiştir. Allah'ın izniyle sayın başkan Erdoğan gereğini en kısa zamanda yapacaktır. Tekrar güçlü ve tam bağımsız Türkiye için, Erdoğan diyen tüm Kahramanmaraş halkına, teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Durmak yok yola devam.