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SODES Projesi açılış toplantısı yapıldı

Kadınlara Yönelik Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Bilinç Yükseltme Eğitimi Çukurova Üniversitesi’nde yapıldı

Giriş Tarihi: 29.6.2018
SODES Projesi açılış toplantısı yapıldı
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) yürütücülüğünde çalışmalara başlayan İlinde Kadınlara Yönelik Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Bilinç Yükseltme Eğitimi projesi açılış toplantısı Tarımsal Yayım Haberleşme Araştırma ve Uygulama Merkezi-Proje Ofisinde gerçekleştirildi. Projenin koordinatörlüğünü Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Kantar Davran'ın yaptı. Toplantının açılış konuşmasında projeye ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Davran, "Projede aile içi şiddettin önüne geçebilmek için, Adana nüfusunun yaklaşık yüzde 72'sini oluşturan Yüreğir, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde yaşayan 15 yaş ve üstü kadınlar ve erkeklere şiddet ve toplumsal cinsiyet konularında bilinç yükseltme eğitimi verilmesi planlanmaktadır" dedi. Aile içi şiddetle baş etme yollarının hukuk, iletişim ve kadın hakları boyutu ile ele alınacak projede bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının Çukurova Öğretim üyeleri tarafından verilecek eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile gerçekleştirileceğini söyleyen Doç. Dr. Davran, projede 180 kadın ve erkeğe eğitim verilmesinin planlandığını belirtti. Davran projenin 12 ay süreceğini söyledi.
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SODES Projesi açılış toplantısı yapıldı
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