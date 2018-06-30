M
ersin'de, 1 Haziran'da şehitler ve gaziler için '15 Temmuz Vefa Koşusu'
nu başlatan Bekir Zengin, Bolu'ya geldi. Amatör atlet Bekir Zengin, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılında şehitler anısına 1 Haziran'da Mersin'den İstanbul
'a koşu başlattı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin
Valiliği koordinesinde başlatılan "15 Temmuz Vefa Koşusu"
kapsamında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
'dan Türk bayrağını devralarak Mersin'den yola çıkan Zengin, günde yaklaşık 25 kilometre yol katediyor. HEDEFİ BÜYÜK ZENGIN,
15 Temmuz'da İstanbul Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak, Bakan Elvan'dan aldığı Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve şehit aileleri ile gönderde dalgalandırmak istiyor. Koşusunun 28. gününde Bolu'nun Gerede ilçesinden D-100 karayolu üzerinden koşmaya başlayan Zengin, 25 kilometre koştuktan sonra Yeniçağa- Bolu
arasında mola vermeyi, bugün de Bolu'yu geçmeyi planlıyor.