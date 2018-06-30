Adana yüzmede önemli başarılar elde ediyor

GENÇLIK
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Adana
Yüzme Spor Kulübü Başkanı, Genel Kaptanı ve başarılı sporcuları makamında kabul etti. Ataşbak, imkânlar nispetinde sporun ve sporcuların yanında olduklarını vurgulayarak, "Son yıllarda Adana'mızda sportif başarıların artması bizleri oldukça mutlu ediyor. Yaptığımız yatırımların ve sağladığımız desteklerin boşa gitmediğini görüp sizler adına gururlanıyoruz" dedi.Adana Yüzme Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Sayın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ataşbak'ın Adana için bir şans olduğunun altını çizerek, "İl Müdürümüzün destekleriyle çocuklarımız yarışmalara daha iyi hazırlama fırsatı yakalıyor" diye konuştu.