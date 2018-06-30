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yüzmede önemli başarılar elde ediyor

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Adana yüzmede önemli başarılar elde ediyor
GENÇLIK Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Yüzme Spor Kulübü Başkanı, Genel Kaptanı ve başarılı sporcuları makamında kabul etti. Ataşbak, imkânlar nispetinde sporun ve sporcuların yanında olduklarını vurgulayarak, "Son yıllarda Adana'mızda sportif başarıların artması bizleri oldukça mutlu ediyor. Yaptığımız yatırımların ve sağladığımız desteklerin boşa gitmediğini görüp sizler adına gururlanıyoruz" dedi.Adana Yüzme Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Sayın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ataşbak'ın Adana için bir şans olduğunun altını çizerek, "İl Müdürümüzün destekleriyle çocuklarımız yarışmalara daha iyi hazırlama fırsatı yakalıyor" diye konuştu.
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Adana yüzmede önemli başarılar elde ediyor
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