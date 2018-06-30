Adana’da ormanlar dijital göz ile gözetleniyor

ADANA'DA
'Kameralı Otomatik Yangın Gözetleme
Kuleleri'nin sayısı arttırılıyor. Adana Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) orman yangını tehlikesini önlemek için 2016 yılından bu yana başlatılan 'Kameralı Otomatik Yangın Gözetleme Kuleleri'nin sayısını artırmaya devam ediyor. İnsansız hizmet veren kuleler tarafından yangının başlangıç anı tespit edilerek yayılış yönünü canlı izleme ve anında müdahale etme imkanı sağlıyor. 2016 ve 2017 yıllarında 5 adet Otomatik Yangın Gözetleme Kulesi kurulduğu, bu yıl ise 17 adet daha kurulmasının planlandığı, şu ana kadar bunların 7'sinin faaliyete geçirildiği bildirildi. Faaliyete geçen kuleler sayesinde Orman Bölge Müdürlüğü dahilindeki ormanların İşletme Merkezleri ve Yangın Harekat Merkezi tarafından 7 gün 24 saat kesintisiz olarak izlendiği belirtildi. Yetkililer, üzerinde gelişmiş kameralar ve bilgisayarlar bulunan bu sistemin yaklaşık 10 kilometre mesafedeki dumanı tespit ederek 30 bin hektarlık bir alanı gözetleyebildiği bilgisini verdi.