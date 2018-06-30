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Alleben yüzme havuzunda yaz spor okulu coşkusu

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Alleben yüzme havuzunda yaz spor okulu coşkusu
GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediyesi, 2018 yılı yaz spor okulları kapsamında Alleben Yüzme Havuzu kulvarlarında farklı yaş gruplarında 3 binin üzerinde kursiyeri su sporlarıyla buluşturdu. Okulların tatile girmesiyle birlikte yaz tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler, yüzme yaz spor okulunda spor yapmanın keyfini doyasıya yaşıyorlar.
ALLEBEN Yüzme Havuzlarında her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Yüzme Yaz Okulları bu yılda 8. kez büyük bir heyecanla start aldı. Alleben 1 ve Alleben 2 Yüzme Havuzlarında yaz spor okullarının 1. eğitim döneminde toplamda farklı yaş aralıklarında 3 binin üzerinde kursiyer, yüzme sporunun inceliklerini öğreniyor.
ŞEHITKAMIL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Geleceğin şampiyonları spor okullarında yetişiyor" dedi.
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Alleben yüzme havuzunda yaz spor okulu coşkusu
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