Başında 1 kiloluk kitleyle doğan bebek ameliyat edildi

HATAY'DA
sezaryenle dünyaya gelen erkek bebeğin başının arkasındaki yaklaşık 1 kiloluk kitle, ameliyatla alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Suriye'nin Halep kentinde yaşayan ve 7'nci çocuğuna hamile olan anne, sancılarının artması ve riskli doğum nedeniyle Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. Anne, hastanede sezaryenle erkek bebek dünyaya getirdi. Ancak, bebeğin başının arkasında büyük bir kitle olduğu belirlendi. İskenderun Gelişim Hastanesi'ne sevk edilen
bebek ameliyat edildi.