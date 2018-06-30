Cinayet sanıkları birbirini suçladı

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alacak-verecek meselesi yüzünden öldürülüp, daha sonra yakılan Özkan Çelik'in katil zanlıları Sercan Duman (28) ile Doğuş Demirci'nin (18) "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı. Özkan Çelik'le arasında alacak-verecek meselesi olan Sercan Duman, arkadaşını, o da kendisini suçladı. Mahkeme, telefon görüşmeleri, baz istasyonu ve kamera kayıtlarının istenmesini kararlaştırdı. Olay, 14 Aralık 2017 tarihinde Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Öldürüldükten sonra yakılan cesedin Özkan Çelik olduğu belirlendi. Soruşturma sonucu olayı Sercan Duman ile Doğuş Demirci'nin gerçekleştirdiği ortaya çıktı ve sanıklar hakkında dava açıldı. İddianamede Özkan Çelik'in, Sercan Duman'a 295 bin TL tutarında borç verdiği ve senetlerin olduğu. Şüphelinin de borcu ödememek için cinayeti arkadaşı Doğuş ile planlayarak gerçekleştirdiği belirtildi.