Dayakçı kocaya tahliye yok

ADANA'DA
kendisiyle barışmak istemeyen karısı Gamze Çiçin'i (27) sokak ortasında döverek tanınmaz hale getiren tutuklu Murat Çiçin'in (27) "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs, cebir ve şiddet kullanarak hürriyetten yoksun kılma ve silahla birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından yargılanmasına başlandı. İddianamedeki suçları kabul etmeyen sanığın tahliye isteği reddedildi. Gamze Çiçin ise eşiyle barıştıklarını söyleyerek şikayetten vazgeçtiğini söyledi. Olaya adı karışan sanığın kuzeni Bülent K.'nın tahliyesine karar verildi. Olay, 12 Şubat akşamı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre şiddet ve aile içi problemlerden dolayı eve terk ederek babasının evine giden 2 çocuk annesi Gamze Çiçin, barışmak istemediği gerekçesiyle kocası Murat Çiçin tarafından sokak ortasında boğazına bıçak dayanıp, yarım saat öldüresiye dövüldü. Tanınmaz hale gelen kadın hastaneden rapor aldı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dayakçı koca ve kuzeni Bülent K. tutuklandı. KABUL ETMEDİ Adana
4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık, sanıkla aralarında kıskançlıktan dolayı tartışmalar yaşandığını, olay günüde barışmak için konuşmak isteriğini söyledi. Murat Çiçin, tartışma sırasında eşine birkaç yumruk vurmuş olabileceğini ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. Gamze Çiçin'de "O anki sinirle akıllanır düşüncesiyle davacı oldum. Aklım başına geldi ve barıştık. Şikayetçi değilim" dedi. Duruşma, genç kadın hakkında rapor aldırılması için ertelendi.