Demirspor kabus görüyor

ürk futbolunun ulu çınarı Adana Demirspor göz göre göre yok oluyor. 78. yaşını kutlayan mavi-lacivertli ekip yeni sezon öncesi sahipsizlik ve parasızlıkla boğuşuyor. 8 Haziran'da kongrede büyük cümlelerle göreve gelen Kazım Bozan, bu koltuğun ağırlığına dört gün dayanabildi. Bozan, 12 Haziran'da olağanüstü genel kurul kararı alarak camiayı derinden sarstı.günlerde yapılan ancak çoğunluğu sağlayamadığı için önümüzdeki haftaya ertelenen genel kurul öncesi adayın çıkmaması kanayan yarayı iyice açtı. Yönetimde yaşanan belirsizlik ve parasızlık nedeniyle bir çok futbolcu alacaklarının gerekçe göstererek federasyona başvurup sözleşmesini tek taraflı feshetti.transferleri ard ardına yapıp kampa çekilirken Mavi Şimşekler elindeki para ile sadece Adil Demirbağ'ın parasını ödedi. Elinde sadece bir futbolcu kalan Demirspor son olarak yönetim kurulu üyelerinden'in istifasıyla bir darbe daha yedi.arada, Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Bozan ve yönetim kurulu üyesi Aziz Can Eken'in görevlerine devam etti. Her yıl aynı kabusu gören mavi-lacivertli ekipte taraftar durumun bir an önce düzeltilmesini, şehrin ileri gelenlerinin güçlü bir yönetim oluşturarak bir an önce harekete geçilmesini istiyor.