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Demirspor kabus görüyor

Yönetim yok, aday yok, para yok, icraat yok. Yeni sezonun başlamasına bir ay kaldı. Demirspor’un elinde sadece bir tane futbolcu var

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
Demirspor kabus görüyor
Türk futbolunun ulu çınarı Demirspor göz göre göre yok oluyor. 78. yaşını kutlayan mavi-lacivertli ekip yeni sezon öncesi sahipsizlik ve parasızlıkla boğuşuyor. 8 Haziran'da kongrede büyük cümlelerle göreve gelen Kazım Bozan, bu koltuğun ağırlığına dört gün dayanabildi. Bozan, 12 Haziran'da olağanüstü genel kurul kararı alarak camiayı derinden sarstı.

ALACAKLARINI İSTİYORLAR
GEÇTIĞIMIZ günlerde yapılan ancak çoğunluğu sağlayamadığı için önümüzdeki haftaya ertelenen genel kurul öncesi adayın çıkmaması kanayan yarayı iyice açtı. Yönetimde yaşanan belirsizlik ve parasızlık nedeniyle bir çok futbolcu alacaklarının gerekçe göstererek federasyona başvurup sözleşmesini tek taraflı feshetti.
RAKIPLER transferleri ard ardına yapıp kampa çekilirken Mavi Şimşekler elindeki para ile sadece Adil Demirbağ'ın parasını ödedi. Elinde sadece bir futbolcu kalan Demirspor son olarak yönetim kurulu üyelerinden İsmail Tanrıverdi, Sentürk Çalık, Erdinç İpek, Cumali Önelge, Seyhmus Önder, yedek üyeler Mehmet Yıldırım, Cengiz Atunkaynak, Sehmus Özçelik'in istifasıyla bir darbe daha yedi.

TARAFTAR: BİRAN ÖNCE HAREKETE GEÇİLMELİ
BU arada, Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Bozan ve yönetim kurulu üyesi Aziz Can Eken'in görevlerine devam etti. Her yıl aynı kabusu gören mavi-lacivertli ekipte taraftar durumun bir an önce düzeltilmesini, şehrin ileri gelenlerinin güçlü bir yönetim oluşturarak bir an önce harekete geçilmesini istiyor.
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Demirspor kabus görüyor
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