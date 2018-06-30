Dünyanın gözünün kaldığı sahillerde insanlık ayıbı

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deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin
sahilleri, bu yıl da caretta carettaları ağırlıyor. Mersin'de 5 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, gecenin karanlığında sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyor. Ancak bu yıl özellikle Davultepe sahilindeki plastik atıklar ve çöpler insanlık ayıbını gözler önüne seriyor. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, deniz kaplumbağalarının üremek için çıkışlara başladığını söyledi. Mersin'de deniz kaplumbağalarının 5 üreme merkezi bulunduğunu kaydeden Ergene, "Bunlardan biri de Davultepe sahili. Davultepe'de çıkışlar devam ediyor. Yuvaları kontrol altına alıyoruz" diye konuştu. "Davultepe kumsalında 73 tane yuva var" diye konuşan Ergene, "Bu oldukça önemli bir sayı. Bu bölgenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü 2 kilometrelik bir alanda halen çıkışlar devam ediyor ve yuva sayısı 100'leri buluyor. 2 kilometrelik alan için yoğun bir sayı ve bu alan çok önemli. Mayıs sonundan itibaren çalışmalara başladık. Ağustos'un ortalarına kadar bu devam edecek" dedi. Tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Ergene, "Çünkü bu alanda çok sayıda plastik atık, ağlar, iplikler ve çöp söz konusu. Bu plastik atıklar yavru çıkışları için çok büyük tehlike oluşturuyor. Sadece bunlarda değil kumsalın neredeyse tamamı çöp içerisinde ve yavruları bunlara kurban etme söz konusu. Dikkatli olmalıyız" dedi.