Erhan ÖZMEN: Bugün Gaziantep’e oy vermek için son gün

Geçen hafta, "Yarın hayalinize sahip çıkın. Sandığa gidin, özgür iradenizle sizi hayallerinize taşıyacağına inandıklarınızı oyunuzu verin"
diye sonlandırmıştım
yazımı.
Ülke hayallerinin peşinden gitti ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın hayalleri gerçeğe dönüştürecek Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.
Ben değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı ve 27.Dönem Milletvekillerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Hepimizin hedefi; Muhteşem Türkiye'mizi gelişmiş ülkeler seviyesine taşımaktır.
Refah seviyesi yüksek bir Türkiye için yeni parlamentomuzdan ekonomi ve eğitim alanında sağlam temelli reformalar bekliyoruz.***
Gelelim bugünkü oylamaya.
Değerli dostlar, Değerli okuyucular bugün sizlerden Gaziantep için oy istiyorum.
Çünkü Gaziantep, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği "Tek Dünya Kentleri Yarışmasında"
finale kaldı. Bu yıl 23 ülkeden 132 kentin katıldığı 40 kent finale kaldı.
Finalistler arasında Türkiye'den İstanbul, İzmir ve Gaziantep de var. 2011'den bu yana gerçekleştirilen yarışmada hedef iklim değişikliğiyle mücadele etmek.
Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda finale kalan kentler aynı zamanda "Kentimi Seviyorum"
başlıklı sosyal medya kampanyasında yer alıyorlar.
Kampanyaya katılan büyükşehir belediyeleri, resmi sosyal medya hesaplarından 30
Haziran'a kadar "Kentimi Seviyorum"
temalı gönderiler paylaşacaklar. welovecities. org verilen oylar ve sosyal medya gönderilerinin aldığı beğenilerin toplamı, "En Sevilen Kent"
i belirleyecek.
Yapacağınız şey çok kolay. welovecities.org/gaziantep/ adresine girip oy kullanmak için açılan linkte 'VOTE NOW' butonuna tıklayacaksınız. Bir de sosyal medyada #WeLoveGaziantep
etiketli gönderileri beğeneceksiniz. Gelin dünyanın en lezzetli kentini en sevilen kenti yapalım.