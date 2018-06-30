Hatay’da Kick Boks İl Şampiyonası yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

İskenderun ilçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler il şampiyonası yapıldı . 120 sporcunun katıldığı Kick Boks İl Seçmesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İskenderun ilçe Müdürü Ferit A li Gündel'in katılımı ile start verildi. Fair play çerçevesinde geçen müsabakalarda ilk üçe giren sporcular, 3 – 1 1 Temmuz tarihleri arasında Elazığ'da yapılacak olan Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Gündel, Kick Bosk İl Şampiyonasına İskenderun'da 5 kulüp ve 120 sporcunun katılımı ile yapıldığını belirterek, seçmeler sonunda Türkiye Şampiyonası'na gidecek sporcuların belirleneceğini söyledi.