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’da Kick Boks İl Şampiyonası yapıldı

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Hatay’da Kick Boks İl Şampiyonası yapıldı
HATAY'IN İskenderun ilçesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler il şampiyonası yapıldı . 120 sporcunun katıldığı Kick Boks İl Seçmesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İskenderun ilçe Müdürü Ferit A li Gündel'in katılımı ile start verildi. Fair play çerçevesinde geçen müsabakalarda ilk üçe giren sporcular, 3 – 1 1 Temmuz tarihleri arasında Elazığ'da yapılacak olan Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Gündel, Kick Bosk İl Şampiyonasına İskenderun'da 5 kulüp ve 120 sporcunun katılımı ile yapıldığını belirterek, seçmeler sonunda Türkiye Şampiyonası'na gidecek sporcuların belirleneceğini söyledi.
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Hatay’da Kick Boks İl Şampiyonası yapıldı
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