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İzol ‘Şimdi birlik zamanı’

Giriş Tarihi: 30.6.2018
İzol ‘Şimdi birlik zamanı’
TÜRK milletinin seçimini yaptığını belirten Girişimci İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, 'Türkiye istikrardan yana oyunu kullanmıştır. Seçim sonuçlarında görüleceği üzere halkımız istikrarın devam etmesini istemiş ve bu yönde tercihlerini kullanmıştır. Umarım ülkemizin önü daha da açılır ve ekonomik güven ortamı oluşturulur. Biz Türk yatırımcıların olduğu kadar, yabancı yatırımcıların da Türk ekonomisine olan güvenlerinin tekrar kazanılacağı görüşündeyim. Artık Mersin için çok çalışma zamanı. Kentimiz adına tüm milletvekillerimizi el ele vererek Mersin adına çalışmaya davet ediyoruz." dedi.
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İzol ‘Şimdi birlik zamanı’
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