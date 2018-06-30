İzol ‘Şimdi birlik zamanı’

TÜRK
milletinin seçimini yaptığını belirten Mersin
Girişimci İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, 'Türkiye istikrardan yana oyunu kullanmıştır. Seçim sonuçlarında görüleceği üzere halkımız istikrarın devam etmesini istemiş ve bu yönde tercihlerini kullanmıştır. Umarım ülkemizin önü daha da açılır ve ekonomik güven ortamı oluşturulur. Biz Türk yatırımcıların olduğu kadar, yabancı yatırımcıların da Türk ekonomisine olan güvenlerinin tekrar kazanılacağı görüşündeyim. Artık Mersin için çok çalışma zamanı. Kentimiz adına tüm milletvekillerimizi el ele vererek Mersin adına çalışmaya davet ediyoruz." dedi.