Kahramanmaraş şehir trafiği 140 kamera ile denetleniyor

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Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Yusuf Deliktaş, Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ile Trafik Yönetim Merkezi'nde birlikte hareket ettiklerini söyledi. Başkan Deliktaş, "Trafiğin devamlı olarak gözetlenmesi ve olası sorunların en hızlı şekilde tespit edilerek tedbir alınması amacıyla kurulan Trafik Yönetim Merkezimizdeki personellerimiz olası trafik sorunlarından, şehri olumsuz etkileyen afet durumlarına ve daha birçok hadisede devreye girer. Olayı en hızlı şekilde tespit eder, önlem alır veya sorunu giderir veya gidermesi için ilgili kuruma sevk eder" dedi. Trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmaların 7/24 denetlendiğini dile getiren Daire Başkanı Deliktaş, kavşak ihtiyacının giderilmesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararlarının geçerli olduğu söyledi. Deliktaş, "Sürücülerimizin çok fazla yararına olacak yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.