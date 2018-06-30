Kayıp para dolu cüzdanını vatandaş buldu zabıta teslim etti

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Tarsus ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan içi para dolu cüzdan, zabıta ekiplerince sahibi bulanarak teslim etti. Alınan bilgiye göre, duyarlı bir vatandaş şehir merkezinde bulduğu para dolu cüzdanı, Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak teslim etti. Daha sonra belediye ilan dairesi tarafından şehir genelinde yapılan anonslarla cüzdan sahibini bulmak için harekete geçildi. Yapılan anonslardan sonra cüzdanını kaybeden Zülfi Kırdağ isimli vatandaşın belediyeyi aramasıyla cüzdanın kendisine ait olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından Belediye Zabıta Müdürlüğüne davet edilerek Zülfi Kırdağ'a kaybettiği cüzdanı yapılan tutanakla teslim edildi. Cüzdanının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kırdağ, bulan kişiye ve ekiplere teşekkür etti.