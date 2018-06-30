Mucize kurtuluş

Adana
'da yolcu treninin karpuz yüklü kamyonete çarpması sonucu sürücü Ali Polat Demir (35) mucize eseri kurtuldu. Hurdaya dönen kamyonetten hafif yaralı olarak kurtulan sürücü Ali Polat Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay merkez Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. İslahiye'den Mersin'e giden makinistler Cüneyt Sami Esen ile Mehmet Kara'nın kullandığı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ali Polat Demir'in kullandığı karpuz yüklü 01 B 9489 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte kamyonet tarlaya devrilirken 100 kilometre hızla giden tren yaklaşık 70 metre sonra durabildi. Kazada kamyonetin içinden tarlaya fırlayan sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Sağlık görevlilerine durumunun iyi olduğunu söyleyen sürücü ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenilen Ali Polat Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. CANLI YAYINLADILAR
Etrafa saçılan karpuzlar bölgedeki tarlada çalışan işçiler tarafından tren hattından alınıp başka bölgeye taşındı. Bu sırada trendeki yolcuların kazayı cep telefonlarıyla çekip sosyal medyada canlı olarak yayınlaması dikkat çekti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yolcu treni seferine devam ederken, kamyonetten çekici tarafından kaldırıldı.