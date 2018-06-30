Müfredata ‘Robotik Kodlama’ dersi eklendi

YAKIN
Doğu İlkokulunun yıllarca süren çalışmaları sonucu örgün eğitime kazandırdığı ve Yakın Doğu Üniversitesi
Yayınları tarafından basılan 24 ders kitabıyla ilgili Turuncu Salonda basın toplantısı düzenlendi. Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan moderatörlüğünde gerçekleşen basın toplantısında, Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Hasan Yükselen, Müdür Muavinleri Mehmet Süleymanoğlu ile İzzet Yılmaz ve kitapları hazırlayan öğretmenler hazır bulundu. Yakın Doğu İlkokulu öğretmenleri tarafından hazırlanarak örgün eğitime kazandırılan 24 ders kitabı ile ilgili bilgilerin aktarıldığı toplantıda, 2018- 2019 Eğitim Öğretim yılından İtibaren 4. ve 5. sınıfların ders müfredatına "Robotik Kodlama" dersinin eklendiği de açıklandı. Toplantıda ilk sözü alan Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Hasan Yükselen, Yakın Doğu İlkokulunun geçmişten günümüze kadar attığı adımları anlatarak, hazırladıkları kitapların öğrencilere, velilere ve genç öğretmenlere büyük yarar sağlayacağını vurguladı.